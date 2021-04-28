Uşak'ta bir evde 33 sikke ele geçirildi
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Uşak'ta bir evde 33 sikke ele geçirildi

Uşak'ta bir evde 33 sikke ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda bir evde yapılan aramada 33 sikke bulundu.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda bir evde yapılan aramada 33 sikke bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatar beldesindeki bir evde tarihi eserler olduğunun ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda ev sahibi M.K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 33 sikke ele geçirildi.

M.K, jandarmadaki işlemin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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