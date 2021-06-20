Uşak'ta bir çiftlikte çıkan yangında 27 hayvan telef oldu
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 8 büyükbaş, 19 küçükbaş hayvan telef oldu.
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 8 büyükbaş, 19 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kızılcasöğüt beldesinde A.P'ye ait çiftlikteki ahırda gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ahırda bulunan samanların da tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında 8 büyükbaş, 19 küçükbaş hayvan telef oldu, yaklaşık 400 saman balyası kül oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal