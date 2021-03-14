Bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

14.03.2021 00:13 | Son Güncelleme: 14.03.2021 00:29

Uşak'ta üç katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uşak'ta üç katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Dördüncü Hakem Sokak'taki üç katlı bir apartmanın çatı bölümünde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatı bölümünü tamamen saran yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın, binada maddi hasara neden oldu.

Bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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