Uşak'ta binadan düşen tabela, otomobilde hasara neden oldu - Haberler
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Uşak'ta binadan düşen tabela, otomobilde hasara neden oldu

Uşak'ta binadan düşen tabela, otomobilde hasara neden oldu
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta söküm işlemi sırasında bir binanın 6. katından zemine düşen tabela, park halindeki bir otomobilde hasar oluşmasına neden oldu.

Uşak'ta söküm işlemi sırasında bir binanın 6. katından zemine düşen tabela, park halindeki bir otomobilde hasar oluşmasına neden oldu.

İsmet Paşa Caddesi'nde bir binanın 6. katında faaliyet gösteren sürücü kursuna ait 5 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğindeki tabela, sökümü işlemi sırasında düştü.

Tabela düşerken, yenileme çalışması kapsamında binaya kurulan demir iskelenin bir bölümünün yıkılmasına neden oldu. İskeleden kopan demir parçaları park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar meydana geldi.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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