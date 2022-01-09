Uşak'ta bin 567 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta bin 567 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak'ta bin 567 araç sürücüsüne para cezası kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 567 sürücüye idari para cezası uygularken, 53 aracı da trafikten men etti.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 567 sürücüye idari para cezası uygularken, 53 aracı da trafikten men etti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde uygulanan denetimlerde toplam 8 bin 825 araç kontrol edildi. Bin 567 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 53 araç da trafikten men edildi. - UŞAK

Batman'da benzinlikte faciadan dönüldü... Alev alan araçtan son anda kurtuldular

Batman'da benzinlikte faciadan dönüldü... Alev alan araçtan son anda kurtuldular

 Uşak'ta feci kaza: Araç ikiye bölündü, yola savrulan sürücü hayatını kaybetti

Uşak'ta feci kaza: Araç ikiye bölündü, yola savrulan sürücü hayatını kaybetti

 Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklu dayakta yeni görüntü

Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklu dayakta yeni görüntü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title