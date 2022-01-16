Uşak'ta bin 538 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Haberler
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Uşak'ta bin 538 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak'ta bin 538 araç sürücüsüne para cezası kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 538 sürücüye idari para cezası kesilirken, 37 araç da trafikten men edildi.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 538 sürücüye idari para cezası kesilirken, 37 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 9 bin 952 araç kontrol edildi. Bin 538 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 37 araç da trafikten men edildi. - UŞAK

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Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 538 sürücüye idari para cezası kesilirken, 37 araç da trafikten men edildi.

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