Uşak'ta bin 492 araç sürücüsüne para cezası kesildi

UŞAK (İHA) - Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 492 sürücüye idari para cezası kesilirken, 29 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 8 bin 547 araç kontrol edildi. Bin 492 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 29 araç da trafikten men edildi. - UŞAK