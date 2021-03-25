Uşak'ta bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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Uşak'ta bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Uşak'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Uşak'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Ünalan Mahallesi Kuştan Sokak'ta M.A.Ş. ile G.İ.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.İ.G. yanında bulunan bıçakla M.A.Ş'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.A.Ş. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, G.İ.G. de polis merkezine giderek teslim oldu.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen G.İ.G, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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