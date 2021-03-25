Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

25.03.2021 01:59 | Son Güncelleme: 25.03.2021 02:28

Uşak'ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Uşak'ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Ünalan Mahallesi Kuştan Sokak'ta M.A.Ş. ile G.İ.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.İ.G. yanında bulunan bıçakla M.A.Ş'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.A.Ş. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, G.İ.G. de polis merkezine giderek teslim oldu.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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