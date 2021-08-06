Uşak'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Uşak'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı

Uşak'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İsmet Paşa Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bıçak ve sopalarla birbirine saldıran iki gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

Kavgada yaralanan 3 kişi ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerindeki bir otomobilin de camlarının kırıldığı kavgayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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