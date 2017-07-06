Uşak'ta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Uşak'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İslice Mahallesi İslice Sokak üzerinde, bir iş yeri sahibi Haydar K. ile G.K. (24) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.K, Haydar K'yi karnından bıçakladı.



Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Haydar K'yi Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Olay yerinden kaçan G.K. polis ekiplerince yakalandı.