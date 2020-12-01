Bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Bıçaklı kavga: 1 yaralı

01.12.2020 23:49 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:04

Uşak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde T.S. ile E.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında E.Ç. T.S'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan E.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, olay yerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye idari para cezası kesildi.

Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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