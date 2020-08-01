Uşak'ta bayramlaşma töreni yapıldı Uşak'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Uşak'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Hasbahçe Polisevi'nde gerçekleştirilen program öncesi dua edildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, bayramların, paylaşma ve birlik beraberliği pekiştiren günler olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde kontrollü sosyal hayata geçildiğini vurgulayan Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Salgının tamamen son bulmadığının bilinciyle bayramlaşmalarımızı sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun yapmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızdan da bu kurallara uymalarını istiyoruz. Bizim için anlamı büyük olan bayram günlerinde rehavete kapılmamalı, sorumluluklarımızı bilmeli, kendimizi, sevdiklerimizi ve çevremizi korumak için salgına karşı oldukça duyarlı davranmalıyız. Bayram günlerinin de hüzne dönüşmesine izin vermemeliyiz."

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise milli ve dini bayramların ülkenin birlik ve bütünlüğünün en önemli unsurlarının başında geldiğini kaydetti.

Uşak'ta bayramı huzur, sağlık ve mutluluk içinde geçirmeyi temenni ettiğini dile getiren Çakın, vatandaşların sağlıkları için alınan tüm tedbirlere uymalarını istedi.

AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş de vatandaşlardan Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uymalarını istedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA