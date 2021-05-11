Battaniye fabrikalarındaki yoğun mesai ramazanda da sürüyor
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Battaniye fabrikalarındaki yoğun mesai ramazanda da sürüyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önde gelen battaniye üretim ve ihracat merkezlerinden Uşak'ta kadın işçilerin battaniye mesaisi "tam kapanma"nın yaşandığı ramazan ayında da devam etti.

Türkiye'nin önde gelen battaniye üretim ve ihracat merkezlerinden Uşak'ta kadın işçilerin battaniye mesaisi "tam kapanma"nın yaşandığı ramazan ayında da devam etti.

Tarihsel olarak battaniye ve deri üretimiyle ön plana çıkan Uşak'ta farklı coğrafyalardan gelen taleplere yanıt vermeye çalışan battaniye fabrikaları, salgın şartlarına rağmen üretim ve ihracatı artırmayı başardı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, geçen yıl 48 milyon dolar olan ülke battaniye ihracatının 10,7 milyon dolarlık kısmının yapıldığı Uşak, bu yılın ilk 4 ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 3,6 milyon dolarlık döviz girdisi elde etti.

Kentten battaniye ihraç eden bir firmanın yönetim kurulu üyesi Ömer Saçlı, AA muhabirine, salgın döneminde battaniye üretiminin arttığını, tam kapanma sürecinin de olumsuz bir etkisini görmediklerini söyledi.

Firma olarak satışlarının yüzde 30'unu dış pazarlara yaptıklarını, ihracatta da salgın öncesine göre yüzde 10 artış yakaladıklarını dile getiren Saçlı, "Önceki yıllara göre artışla devam ediyoruz. Herhangi bir negatif etki yok. Bu şekilde de devam edecek gibi görünüyor." dedi.

Eve ekmek götürmenin mutluluğu

Kentteki fabrikalarda ortaya konulan üretim başarısının ana kaynağı ise kadın işçiler oldu.

Tam kapanma ve ramazan ayında üretmeye devam eden işçilerden Kadriye Sunar, evine ekmek götürdüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Sunar, şöyle konuştu:

"Oruçlu olarak çalışmak biraz zor oluyor sıcak olunca. Tabii bu yapılmayacak kadar değil. Üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Üretime, evimize katkıda bulunuyoruz. Çalışmak güzel bir şey. Eve gittiğimde çocuklarımın dersleriyle ve ev işleriyle ilgileniyorum. Tabii bu biraz zor oluyor ama çocuklarımın istediklerini alabildiğim zaman daha çok gurur duyuyorum ve mutlu oluyorum. En güzeli eşine destek oluyorsun. O da seni daha çok el üstünde tutuyor ve evin içinde daha çok mutluluk oluyor."

Çocuklarının birinin üniversitede, ikisinin de lisede okuduğunu belirten Ümmühan Eroğlu da onların eğitimine katkı sağlamak için çalıştığını ifade etti. Eroğlu, ramazan ayında çalışırken biraz zorlansa da işini sevdiğini kaydetti.

Fabrikada idari bölümde çalışan 1 çocuk annesi 35 yaşındaki Hatice Avşar da ülkenin üretimine katkı sağladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Avşar, "Üretmenin verdiği mutluluk, yorgunluğumuzu alıyor. Ülke olarak, dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde ülkemize ufacık da olsa katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

Battaniye fabrikalarındaki yoğun mesai ramazanda da sürüyor
Battaniye fabrikalarındaki yoğun mesai ramazanda da sürüyor
Battaniye fabrikalarındaki yoğun mesai ramazanda da sürüyor
Battaniye fabrikalarındaki yoğun mesai ramazanda da sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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