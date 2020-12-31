Uşak'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü
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Uşak'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü

31.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:38
Uşak'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentteki barajlardaki doluluk oranının yüzde 10'un altına düştüğünü bildirdi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentteki barajlardaki doluluk oranının yüzde 10'un altına düştüğünü bildirdi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Özmerkez İl Genel Meclisi Salonu'nda "Kuraklık Eylem Planı ve Su Yönetimi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Kocabıyık başkanlığında yapılan toplantıya Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, kuraklık eylem planıyla ilgili alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Kocabıyık, küresel ısınmanın, nüfus artışının, sanayileşmenin, su kaynaklarının azalmasına neden olduğunu belirtti.

Yakın gelecekte su kıtlığının yaşanabileceğini aktaran Vali Kocabıyık, şunları kaydetti:

"İlimizde barajların doluluk oranı yüzde 10'un altına düşmüştür. Su kıtlığına yönelik iyi bir planlama yapmamız ve gerekli tedbirleri alıp en hızlı şekilde harekete geçmemiz gerekiyor. En tabii ihtiyacımız olan suyu en verimli şekilde nasıl kullanabileceğimize odaklanmamız gerekiyor. Bu konuda burada olan tüm yetkililerimize önemli görevler düşüyor. Herkesin, üzerine düşen görevi yerine getireceğine, çocuklarımızın geleceği için, onlara su kıtlığını miras bırakmamak için elinden gelenin fazlasını yapacağına inancım tamdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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