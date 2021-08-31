Uşak'ta banyoda yaralı bulunan genç hayatını kaybetti
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Uşak'ta banyoda yaralı bulunan genç hayatını kaybetti

Uşak'ta banyoda yaralı bulunan genç hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde banyoda başından yaralı şekilde bulunan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde banyoda başından yaralı şekilde bulunan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinoğlu köyünde ailesiyle yaşayan 18 yaşındaki Şahin Kaya'nın banyoda başından yaralı ve hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İlk müdahalenin ardından kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Kaya'nın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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