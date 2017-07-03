Uşak'ta Banka Şubesinde Şüpheli Bavul

Uşak'ta bir bankanın şubesinde unutulan ve bomba imha uzmanı tarafından açılan bavuldan kıyafet çıktı.



Alınan bilgiye göre, Hakkı Yağcı Caddesi'ndeki bir banka şubesinde özel güvenlik görevlisi, banka içinde unutulan bavul olduğunu fark ederek polisi aradı.



Olay yerine gelen ekipler banka şubesini boşaltıktan sonra bankanın önünden geçen yolu trafiğe kapatarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.



Daha sonra gelen bomba imha uzmanı bir süre çantayı uzaktan inceledi, ardından özel kıyafetini giyerek banka şubesinin içine girdi.



Bavulu metal dedektörü ile bir süre daha inceleyen bomba imha uzmanı, bavulu açtı.



Bavulun içinden kıyafet ve ayakkabı çıktı.



Polis unutulan bavulun sahibine ulaşmak için bankanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.