UŞAK'TA BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU
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UŞAK'TA BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU

UŞAK'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.

24.04.2020 05:05 | Son Güncelleme: 24.04.2020 05:05
UŞAK'TA BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU

UŞAK'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle Uşak'ta vatandaşlar, saat 21.00'de balkonlara ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.  Koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuklara getirilen sokağa çıkma yasağı sebebiyle, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı evlerin balkonlarından kutlandı. Evlerini Türk Bayrakları ve balonlarla süsleyen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte saat 21.00'i gösterdiğinde balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından da balkonlardan ve pencerelerden marşlar söylendi. 

Uşak'ta bir apartmanda 23 Nisan kutlamalarını organize eden Zekeriya Şarbay, "Bu organizasyonu yaptık çünkü bayramlar buruk geçti bu sene virüsten dolayı. Biz de insanları gördüğünüz gibi biraz mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptık. İnsanları biraz mutlu ettiysek ne mutlu. Biz de çocuklarımız için, geleceğimiz çocuklar olduğu için böyle bir program yapmak istedik. Sağ olsun emniyet yardımcı oldu bize. Güzel bir program oldu yani, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.Evden çıkamadıkları için üzgün olduğunu belirten 11 yaşındaki Talya Kahraman da, "Sokağa çıkamadığımız için çok üzüldük ama, kutladığımız içinde mutlu olduk. Saat tam 21.00'de İstiklal Marşımızı okuduk. Sonra 23 Nisanı kutladık, bayraklarla. Şarkılar söyledik, polis amcalarla beraber." şeklinde konuşurken 11 yaşındaki Emirhan Şarbay ise, "İstiklal Marşımızı okuduk öncelikle. Sonra polis amcalar İzmir Marşı çaldı, onu söyledik. Konfetilerimizi patlattık, meşalelerimizi yaktık, bayraklarımızı salladık. Güzel hissettim, o kutlamanın yerini tutmasa da, yine de bizim hüznümüzü alacak kadar güzel oldu. Bütün polis amcalarımıza ve milletimize teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Polis ekiplerinin vatandaşlara balkona çıkın çağrısından genel görüntüler-Vatandaşların balkonlarından saygı duruşu ve istiklal marşı okumasından genel ve detay görüntüler-Evlerinin balkonlarından bayraklar sallayan çocuklardan genel ve detay görüntüler-Bayraklar asılı apartmandan genel ve detay görüntüler-11 yaşındaki Emirhan Şarbay ile röportaj-11 yaşındaki Talya Kahraman ile röportaj

-Apartman yöneticisi Zekeriya Şarbay ile röportaj

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/UŞAK,


Kaynak: DHA

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