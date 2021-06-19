Uşak'ta atık pil toplama yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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Uşak'ta atık pil toplama yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Uşak'ta atık pil toplama yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak Belediyesince düzenlenen okullar arası atık pil toplama kampanyası kapsamındaki yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Uşak Belediyesince düzenlenen okullar arası atık pil toplama kampanyası kapsamındaki yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Uşak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılını kapsayan okullar arası atık pil toplama kampanyasında 2,5 ton atık pil toplandı.

Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) iş birliğinde düzenlenen yarışmada, 900 kilogramla en çok pil toplayan Turhan Akçay İlkokulunda düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere bisiklet, satranç takımı ve top hediye edildi.

Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Meral Gülmez Saçar, "Dünyamızı şimdi korumazsak, yarın çok geç olabilir. Yaşadığımız çevreye ve doğamıza büyük bir hassasiyetle yaklaşmamız gerekiyor. Çevre duyarlılığı olan değerli gençlerimizi görmek de bizlere büyük bir mutluluk veriyor." dedi.

Toplanan atık piller, TAP'a teslim edildi.

Uşak'ta atık pil toplama yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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