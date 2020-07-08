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Uşak'ta asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
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Uşak'ta asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Uşak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Uşak'ta asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
08.07.2020 23:07 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:46

Uşak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Uşak Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Vekili Muammer Balcı başkanlığında toplandığı belirtildi.

Son zamanlarda başta mesafe kuralları olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama tören ve eğlencelerinin gerçekleştirildiğinin gözlemlendiği, asker uğurlamalarının başta asker yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşların ve ülkenin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı kaydedildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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