Uşak'ta aranan 84 kişi yakalandı
AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta aranan şahıslara yönelik 25 Şubat-4 Mart tarihleri arasındaki operasyonlarda 84 kişi yakalandı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta aranan şahıslara yönelik 25 Şubat-4 Mart tarihleri arasındaki operasyonlarda 84 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan 84 kişiden 54'ü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 30'u serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel