Uşak'ta aranan 62 kişi yakalandı
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta aranan şahıslara yönelik 4-11 Mart tarihleri arasındaki operasyonlarda 62 kişi yakalandı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta aranan şahıslara yönelik 4-11 Mart tarihleri arasındaki operasyonlarda 62 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan 62 kişiden 40'ı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 22'si serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel