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Uşak'ta aranan 47 kişi yakalandı

AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta aranan 47 kişi yakalandı

Uşak'ta aranan şahıslara yönelik 21-28 Ocak'taki operasyonlarda 47 kişi yakalandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta aranan şahıslara yönelik 21-28 Ocak'taki operasyonlarda 47 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 47 kişiden 29'u işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 18'i serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ocak, Uşak, Güncel, Haber

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