Uşak'ta aranan 47 kişi yakalandı
AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta aranan şahıslara yönelik 21-28 Ocak'taki operasyonlarda 47 kişi yakalandı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta aranan şahıslara yönelik 21-28 Ocak'taki operasyonlarda 47 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 47 kişiden 29'u işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 18'i serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel