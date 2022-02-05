Uşak'ta aranan 39 kişi yakalandı
AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta aranan şahıslara yönelik 28 Ocak-4 Şubat tarihleri arasındaki operasyonlarda 39 kişi yakalandı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta aranan şahıslara yönelik 28 Ocak-4 Şubat tarihleri arasındaki operasyonlarda 39 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 39 kişiden 22'si işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 17'si serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel