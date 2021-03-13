Uşak'ta aranan 37 kişi yakalandı
13.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:53
Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonda 37 kişi yakalandı.
Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonda 37 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 31'i tutuklanırken, 6'sı da serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık