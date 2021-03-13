Uşak'ta aranan 37 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uşak'ta aranan 37 kişi yakalandı

13.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:53
Uşak'ta aranan 37 kişi yakalandı

Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonda 37 kişi yakalandı.

Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonda 37 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 31'i tutuklanırken, 6'sı da serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Murat Balcı Nükhet Duru Pelin Öztekin
Spor Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'ta aranan 37 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 15:54:34. #1.14#
title