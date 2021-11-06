Uşak'ta aranan 33 kişi yakalandı
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 33 kişi yakalandı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 33 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 33 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 15'i işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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