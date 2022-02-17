Uşak'ta aranan 19 kişi yakalandı
AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta aranan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 19 kişiden 13'ü tutuklandı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta aranan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 19 kişiden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen 49 adrese, 20 ekip ve 100 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 13'ü cezaevine gönderilirken, 6'sı işlemin ardından serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel