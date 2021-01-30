Uşak'ta aranan 19 kişi yakalandı
30.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:09
Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 4 zanlı serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık