Uşak'ta arama kaydı bulunan 41 kişi yakalandı
Uşak'ta aranan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 22'si tutuklandı.
Uşak'ta aranan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 22'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 41 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 22'si cezaevine gönderildi, 19'u serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık