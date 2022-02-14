Uşak'ta anne ve oğlu sobadan sızan gazdan zehirlendi - Haberler
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Uşak'ta anne ve oğlu sobadan sızan gazdan zehirlendi

AA, Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta anne ve oğlu sobadan sızan gazdan zehirlendi

Uşak'ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Uşak'ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan anne U.A (60) ile 42 yaşındaki oğul B.A, yakınları tarafından evde baygın halde bulundu.

112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne ve oğlunun, sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Hastane yetkilileri, anne ve oğlunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Fatih, Uşak, Güncel, Haberler

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