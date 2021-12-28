Uşak'ta Akşener'e şok protesto - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta Akşener'e şok protesto

Uşak'ta Akşener'e şok protesto
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uşak'a gelen millet ittifakının önde gelen isimlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, protesto ile karşılaştı.

UŞAK (İHA) - Uşak'a gelen millet ittifakının önde gelen isimlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, protesto ile karşılaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlar için Uşak'a geldi. 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdiğini belirten Akşener, Eşme ilçesinde de gelerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada ziyaretlerin son bulmasıyla arabasına binmek üzere harekete geçen Akşener, bir vatandaşın protestosuyla karşılaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygı duymaları gerektiğini ifade eden vatandaş, gösterilen tepkilerin üzerine polis ekiplerince muhafaza edilmek üzere bir alışveriş merkezine götürüldü. Düzenlenen program ise Uşak Merkez'de İsmet Paşa Caddesi ve Banaz ilçesinde düzenlenen esnaf ziyaretleriyle devam etti. Buralarda da açıklamalarda bulunan Akşener, Banaz'da düzenlenen açıklamanın ardından İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

(Köksal Kılınç/İHA)

Uşak'ta Akşener'e şok protesto

Uşak'ta Akşener'e şok protesto

Uşak'ta Akşener'e şok protesto

Uşak'ta Akşener'e şok protesto

Uşak'ta Akşener'e şok protesto

Uşak'ta Akşener'e şok protesto

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında soruşturma

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında soruşturma

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title