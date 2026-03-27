Uşak'ta mazot yüklü tanker alev alev yandı: 1 ölü

Uşak'ta şarampole devrilen mazot yüklü akaryakıt tankeri yangın çıkardı. Sürücü Saim Kurt yangında hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-Uşak karayolu Yenişehir rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saim Kurt (56) idaresindeki 06 CC 3848 plakalı mazot yüklü akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilmenin ardından tankerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm tankeri sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülmesi sonrası sürücünün cesedine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Saim Kurt'un cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı

Beklenen oldu!
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı

Beklenen oldu!
Tarihi maça damga vuran kare

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç