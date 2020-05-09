Uşak'ta AK Partililerden kan bağışı kampanyası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uşak'ta AK Partililerden kan bağışı kampanyası

Uşak'ta AK Partililerden kan bağışı kampanyası
09.05.2020 23:10 | Son Güncelleme: 09.05.2020 23:10

AK Parti Uşak İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılayı için kan bağışı kampanyası başlattı.

AK Parti Uşak İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılayı için kan bağışı kampanyası başlattı.

İl Başkanlığı binasında, Türk Kızılayının oluşturduğu alanda vatandaşlar kan bağışında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, burada yaptığı açıklamada, Kızılayın kan stoklarının kritik seviyelere indiğini bildirmesinin ardından kampanya başlattıklarını söyledi.

Kampanyaya ilgi gösterildiğini aktaran Tuğrul, şöyle konuştu:

"Kan bağışının gerçekten çok büyük anlam ve önem taşıdığı bir dönemi yaşıyoruz. Koronavirüs salgınıyla dünya ve ülkemiz mücadele ederken belki biraz bilgi eksikliğinden dolayı insanlarımız kan bağışından bu dönemde geri durdular. Böyle bir kampanya yapmayı bir vatandaş görevi olarak gördük. Bugün evlerinde sağlıklı oturan vatandaşlarımızın şunu iyi hesap etmesi lazım. Yarın kendilerinin de kana ihtiyacı olabilir. Bunu göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızın bu dönemde daha hassas olmaları gerektiğini düşünüyoruz."

Tuğrul, tüm vatandaşları kan vermeye davet ederek, tüm önlemlerin alındığını ve vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar ve çok sayıda partili de kan bağışında bulundu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü Haber
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor Haber
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez Haber
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı Haber
Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
Kıskançlık yapan koca, 4 çocuğunun annesini öldürdü
Kıskançlık yapan koca, 4 çocuğunun annesini öldürdü
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor
Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor
Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü
Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Hatice Çarpar Safiye Soyman
Spor Ali Koç Loris Karius Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Mhp Mayıs Aydın Kadın
Şu an buradasınız: Uşak'ta AK Partililerden kan bağışı kampanyası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 23:56:39. #1.14#
title