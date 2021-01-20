Uşak'ta ahşap süs eşyası üretilen atölyenin deposu yandı
20.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:45
Uşak'ın Banaz ilçesindeki ahşap süs eşyası üretilen atölyenin deposu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Uşak'ın Banaz ilçesindeki ahşap süs eşyası üretilen atölyenin deposu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Kızılcaören köyü sınırlarındaki işletmenin depo bölümünde, kaynak çalışması sırasında yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 işçi, kendi imkanlarıyla Banaz Devlet Hastanesine giderek tedavi oldu.
İşletmenin depo bölümü kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal