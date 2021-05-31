Uşak'ta ahırda elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
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Uşak'ta ahırda elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Uşak'ta ahırda elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta ahırdaki kablonun kopması sonucu elektrik akımına kapılan ineğini kurtarmaya çalışırken kendisi de akıma kapılan çiftçi yaşamını yitirdi.

Uşak'ta ahırdaki kablonun kopması sonucu elektrik akımına kapılan ineğini kurtarmaya çalışırken kendisi de akıma kapılan çiftçi yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Güneli köyünde çiftçilik yapan Ercan Akkoyun (56), ahırdaki ineğinin kopan elektrik kablosundan kaynaklı elektrik akımına kapıldığını gördü.

İneği kurtarmaya çalışan Akkoyun, kendisi de elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akkoyun, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Elektrik akımına kapılan inek de telef oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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