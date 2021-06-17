Uşak'ta ağaçların dallarına yerleştirilmiş çuval ve saksıların içinde 17 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Uşak'ta ağaçların dallarına yerleştirilmiş çuval ve saksıların içinde 17 kök Hint keneviri ele geçirildi

Uşak'ta ağaçların dallarına yerleştirilmiş çuval ve saksıların içinde 17 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alandaki ağaçların dallarına yerleştirdiği saksılarda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alandaki ağaçların dallarına yerleştirdiği saksılarda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.

Eldeniz köyünde ormanlık alanda ağaçların dallarına yerleştirilmiş çuval ve saksılar içinde Hint keneviri yetiştirildiği yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Özel eğitimli narkotik köpeği "Torun"un da desteğiyle bölgede yapılan aramada 6 farklı ağacın dallarına yerleştirilmiş ve yapraklarıyla da gizlenmiş çuval ve saksıların içinde 17 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hint kenevirlerini yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan M.A.E. jandarmada ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Uşak'ta ağaçların dallarına yerleştirilmiş çuval ve saksıların içinde 17 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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