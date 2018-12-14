Uşak'ta Açılış Töreni

Uşak'ta gençlere halı dokuma eğitimi verilmesi amaçlanan Bir Motif Bir Kültür Projesi'ne başlandı.

Uşak Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, gençlerin geçmişe sahip çıkmalarının gurur verici olduğunu söyledi.

Cahan, şöyle konuştu:

"15, 16. ve 17. yüzyılın hem Avrupa hem de Osmanlı saraylarının çoğunda Uşak halısı var. Halı denilince Uşak halısı bu işin 1 numarası. Gençlerimizin böyle bir proje yaparak atalarının emanetine sahip çıkmaları bizi ayrıca memnun etti. Burada gördüğümüz halılar, hakiki kök boya, hakiki yün ve metre karesine 90 bin ilmik var. Bu proje bizi çok mutlu etti. Unutulmaya yüz tutmuş halı dokumanın gelecek nesillere aktarılmasının mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardında Gençlik Merkezi'nde kurulan Dokur Evi'nin açılışı yapıldı.