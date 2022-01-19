Uşak'ta 97 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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Uşak'ta 97 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Uşak'ta 97 kilo kaçak tütün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta Jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda 97 kilo kaçak tütün, 46 bin 400 kaçak makaron, 3 bin 160 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta Jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda 97 kilo kaçak tütün, 46 bin 400 kaçak makaron, 3 bin 160 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma komutanlığı ekipleri, bir şahsın kaçak tütün ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda şahsın iki ikametinde yapılan arama çalışmasında 97 kilogram kaçak tütün, tütün doldurma makinası, 46 bin 400 bandrolsüz makaram, 3 bin 160 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözlatına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tütün, Uşak, 3. Sayfa, Haber

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