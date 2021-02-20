Uşak'ta 93 kilogram tütün ile 87 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi

Uşak'ta 93 kilogram kıyılmış tütün, 87 bin 400 doldurulmuş makaron ve 139 bin 600 boş makaron ele geçirildi.

Uşak'ta 93 kilogram kıyılmış tütün, 87 bin 400 doldurulmuş makaron ve 139 bin 600 boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki bir depoya operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 93 kilogram kıyılmış tütün, 87 bin 400 doldurulmuş makaron, 139 bin 600 boş makaron, 20 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Ö.Y. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık