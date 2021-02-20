Uşak'ta 93 kilogram tütün ile 87 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uşak'ta 93 kilogram tütün ile 87 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi

20.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:58
Uşak'ta 93 kilogram tütün ile 87 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi

Uşak'ta 93 kilogram kıyılmış tütün, 87 bin 400 doldurulmuş makaron ve 139 bin 600 boş makaron ele geçirildi.

Uşak'ta 93 kilogram kıyılmış tütün, 87 bin 400 doldurulmuş makaron ve 139 bin 600 boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki bir depoya operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 93 kilogram kıyılmış tütün, 87 bin 400 doldurulmuş makaron, 139 bin 600 boş makaron, 20 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Ö.Y. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Fahrettin Koca Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cansu Dere Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart İzmir Gaziantep Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'ta 93 kilogram tütün ile 87 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 17:00:29. #1.16#
title