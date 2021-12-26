Uşak'ta 890 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Haberler
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Uşak'ta 890 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak'ta 890 araç sürücüsüne para cezası kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde 890sürücüye idari para cezası uygularken, 24 aracı da trafikten men etti.

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UŞAK (İHA) - Uşak'ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde 890sürücüye idari para cezası uygularken, 24 aracı da trafikten men etti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde uygulanan kontrollerinde toplamda 4 bin 692 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan 890 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 24 araç da trafikten men edildi. - UŞAK

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