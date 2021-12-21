Uşak'ta 825 litre kaçak şarap ele geçirildi - Haberler
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Uşak'ta 825 litre kaçak şarap ele geçirildi

Uşak'ta 825 litre kaçak şarap ele geçirildi
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde kaçak şekilde üretilmiş 825 litre şarap ele geçirildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde kaçak şekilde üretilmiş 825 litre şarap ele geçirildi.

Yeşilkavak köyünde bir kişinin evinde şarap üretip sattığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 825 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Şüpheli, ifade işlemenin ardından serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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