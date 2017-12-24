Uşak'ta 80 Yaşındaki Kadını Dolandıran Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta kendisini banka memuru olarak tanıtıp 80 yaşındaki yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki E.D. isimli yaşlı kadını kendisini banka çalışanı olarak tanıtan R.A.(24) isimli dolandırıcı telefonla aradı. Dolandırıcı, yaşlı kadına evinde altın saklanıldığını, saklayan şahısların polisler tarafından yakalandığını, evinde bulunan diğer altınları da bankadan gelen memura vererek kontrol edilmesi gerektiğini söyleyerek ikna etti. Dolandırıcı bu görüşmenin üzerine yaşlı kadının evine giderek, evindeki altınları ve 500 Euro parayı alarak kayıplara karıştı.



Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın durumu yakınlarına ve polise bildirdi. Polis başlattığı çalışma neticesinde şüpheli R.A.'yı Uşak merkezde yakalayarak gözaltına aldı.



İfadesi alınarak mahkemeye sevk edilen ve yapılan incelemede değişik bir çok suçtan kaydı bulunan R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK