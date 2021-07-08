Uşak'ta 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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Uşak'ta 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Uşak'ta 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta, bir tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Uşak'ta, bir tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Uşak'tan İzmir yönüne ilerleyen Suriye uyruklu A.M. yönetimindeki 33 E 0134 plakalı tır, Ürünköy Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duramayarak önündeki araçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tır ile 6 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Uşak-İzmir kara yolu yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan gözaltına alınan tır sürücüsünün ilk ifadesinde tırın freninin tutmadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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