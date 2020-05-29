Uşak'ta 74 gün sonra ilk cuma namazı açık havada kılındı
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Uşak'ta 74 gün sonra ilk cuma namazı açık havada kılındı

Uşak'ta 74 gün sonra ilk cuma namazı açık havada kılındıUŞAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler, bugün Cuma namazıyla birlikte tekrar açıldı.

Uşak'ta 74 gün sonra ilk cuma namazı açık havada kılındı
29.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:14

Uşak'ta 74 gün sonra ilk cuma namazı açık havada kılındı

UŞAK'ta,  koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler, bugün Cuma namazıyla birlikte tekrar açıldı. Uşaklılar ilk cuma namazını açık havada kıldı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı. Seccadelerini evlerinden getiren Uşaklılar, açık havada sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı. Uşak'ta belirlenen camilerin yanı sıra sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen park ve pazaryeri gibi alanlarda cuma namazını kıldı. Belirlenen noktalara cemaatle cuma namazı kılmaya gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini getirdikleri görüldü. Kızılay ekipleri, maskesi olmayanlara maske dağıttı. Namazın kılınmasını ardından cemaat yine sosyal mesafeye dikkat ederek camiden ayrıldı.Uşak kent merkezinde, vatandaşların toplu namaz kılmaları için hazırlanan Atapark'a, cemaatle birlikte cuma namazı kılmaya gelen Ümit Bahçevan, "Dinimizin gereği cuma namazı çok önemli. Toplu halde kılınması gereken bir namaz. Cumanın anlamı zaten 'toplanma' demek. İki ayı aşkın bir sürenin ardından tekrar bir arada cuma namazı kılmanın mutluluğu içindeyiz" dedi.

Hasan Sedef de cuma namazını cemaatle birlikte kılacakları için çok mutlu olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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