Uşak'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi dışarı çıkmak istiyor
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Uşak'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi dışarı çıkmak istiyor

Uşak'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi dışarı çıkmak istiyor Uşak'ta korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 1 haftalık aranın ardından yeniden sokağa çıktı.

07.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:08

Uşak'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi dışarı çıkmak istiyor

UŞAK - Uşak'ta korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 1 haftalık aranın ardından yeniden sokağa çıktı. Vatandaşlar izinlerinin hafta içi bir güne alınmasını istediklerini belirtti.

Uşak'ta korona virüsle (Covid-19) mücadele sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, dışarıda güzel havanın keyfini yaşadı. Vatandaşlar başta Atapark olmak üzere Uşak'taki park ve caddelerde gezdi. Çoğu vatandaş, sıcak havadan dolayı gölge yerlerde oturmayı tercih ederken bazıları ise sıcak havaya aldırış etmeyerek yürüyüş yapmayı tercih etti.

İzin gününün tatil günü olması dolayısıyla birtakım işlerini gerçekleştiremediğini belirten Üzeyir Kaya, "Uzun bir aradan sonra yine dışarı çıktık ama yapmak istediğimiz işleri yapamıyoruz. Çarşıya inemiyorum, bankada işlerim oluyor yapamıyorum. İzni pazar günü yapacaklarına başka bir gün yapsalar olmaz mıydı? Daha güzel olurdu ki böylelikle bizler işlerimizi görebilelim" dedi.

Sıcak olduğu için gölgede oturmayı tercih eden Güray Uğur ise izin sürelerinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Uşak'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi dışarı çıkmak istiyor

Kaynak: İHA

Manşet

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