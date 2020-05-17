Uşak'ta 65 yaş ve üzeri, 6 saatliğine sokağa çıktı
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Uşak'ta 65 yaş ve üzeri, 6 saatliğine sokağa çıktı

UŞAK'ta koronavirüs salgını nedeniyle evde olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 6 saatlik izinde sokağa çıktı.

Uşak'ta 65 yaş ve üzeri, 6 saatliğine sokağa çıktı
17.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:55

UŞAK'ta koronavirüs salgını nedeniyle evde olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 6 saatlik izinde sokağa çıktı.

Uşak'ta 6 saatliğine sokağa çıkma izni verilen  65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 12.00 gibi sokağa çıkmaya başladı. Uşak'ın işlek caddelerinden İsmet Paşa Caddesi ve kentin çeşitli yerlerinde bulunan park alanlarına gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi park ve yol kenarlarında bulunan çimlerdeki gölgelik alanlarda otururdu, kimi de yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. 6 saatlik izni bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların yanı sıra, yüksek hava sıcaklıklarına ve koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen cadde ve sokaklarda kalabalık oluştu.

Kendilerine ayrılan 6 saatlik izin süresini eşi Fatma Özdemir (68) ile ATM'den para çektikten sonra, gölge alanlarda gezip, parka giderek değerlendireceklerini dile getiren, Ali Özdemir (73) , "İzin saati uzattılar, çok iyi oldu. Evde oturmaktan dizlerimiz tutulmuş. Yürümekte güçlük çekiyoruz. Hareketsizlikten bacaklarımız şişiyor, ağrıyor" diye konuştu.

Evde kaldıkları süreçte bunaldıklarını belirten Şaban Şimşek (67) de, "Uzun süredir evde sıkıldık. Dışarı çıkıp, hava alalım istedik. Pazar günü dışarı çıkmak bilhassa iyi değil. Çünkü resmi dairelere gidemiyoruz, kendi ihtiyaçlarımız var onları göremiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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