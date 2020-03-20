Uşak'ta 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir adrese yapılan baskında gerçekleştirilen aramalarda 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir adrese yapılan baskında gerçekleştirilen aramalarda 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir şüphelinin, evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi alınması üzerine harekete geçildi. Ekipler şahsın evine baskın düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan arama sonucu 616 adet uyuşturucu hap, 3 adet otomatik av tüfeği, 1 adet tüfek şarjörü, 1 adet bıçak ele geçirildi. Öte yandan, aramalarda özel eğitimli narkotik köpekleri de kullanıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - UŞAK Kaynak: İHA