Uşak'ta 60 bin 81 öğrenci eğitime başladı
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Uşak'ta 60 bin 81 öğrenci eğitime başladı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

Uşak'ta 60 bin 81 öğrenci eğitime başladı Koronavirüs tedbirleri kapsamında aşılamaların artması ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte normalleşme süreci başlamıştı.

Uşak'ta 60 bin 81 öğrenci eğitime başladı

UŞAK - Koronavirüs tedbirleri kapsamında aşılamaların artması ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte normalleşme süreci başlamıştı. Normalleşme kapsamında bugün okullarda uzun sürenin ardından yüz yüze eğitim başladı ve Uşak'ta toplamda 60 bin 81 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

Türkiye genelinde vaka sayılarının düşmesiyle birlikte normalleşme süreci geçtiğimiz günlerde başladı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların yüz yüze eğitime geçileceği açıklandı. Bugün itibariyle yurtta okullarda yüz yüze eğitim başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitimin başlamasıyla Uşak'ta 60 bin 81 öğrenci okul yolunu tuttu. Uşak merkezde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda velilerin kapıda yoğunluk oluşturmalarına izin verilmezken okulda arkadaşlarıyla buluşan öğrencilerin ise yaşadıkları mutluluk adeta yüzlerinde göründü.

Uşak'ta 60 bin 81 öğrenci eğitime başladı
Uşak'ta 60 bin 81 öğrenci eğitime başladı
Uşak'ta 60 bin 81 öğrenci eğitime başladı
Uşak'ta 60 bin 81 öğrenci eğitime başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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