Uşak'ta 6 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Uşak'ta 6 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Uşak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, ihbar üzerine aranan bir nakliye kamyonunda 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin makaron ele geçirdi.