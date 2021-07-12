Uşak'ta 6 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
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Uşak'ta 6 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta 6 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Uşak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, ihbar üzerine aranan bir nakliye kamyonunda 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin makaron ele geçirdi.

Uşak'ta 6 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

UŞAK - Uşak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, ihbar üzerine aranan bir nakliye kamyonunda 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin makaron ele geçirdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine (KOM), nakliye aracı içerisinde kente kaçak makaron getirildiği ihbarı geldi. İhbarı değerlendiren KOM ekipleri, Uşak - Ankara karayolu üzerinde ihbar edilen nakliye aracını durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Uşak'ta 6 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Uşak'ta 6 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Uşak'ta 6 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Uşak'ta 6 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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