Uşak'ta 6 bin 840 makaron ele geçirildi
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta, bir iş yerinde 6 bin 840 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
UŞAK (AA) - Uşak'ta, bir iş yerinde 6 bin 840 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki bir iş yerine baskın yaptı.
Adresteki aramalarda, 6 bin 840 bandrolsüz makaron ve 42 kilogram nargile tütünü bulundu.
İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel