Uşak'ta 6 bin 840 makaron ele geçirildi

UŞAK (AA) - Uşak'ta, bir iş yerinde 6 bin 840 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki bir iş yerine baskın yaptı.

Adresteki aramalarda, 6 bin 840 bandrolsüz makaron ve 42 kilogram nargile tütünü bulundu.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.