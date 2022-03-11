Uşak'ta 6 bin 840 makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta 6 bin 840 makaron ele geçirildi

AA - Mehmet Çalık - Güncel
 - Güncelleme:
Uşak'ta 6 bin 840 makaron ele geçirildi

Uşak'ta, bir iş yerinde 6 bin 840 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta, bir iş yerinde 6 bin 840 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki bir iş yerine baskın yaptı.

Adresteki aramalarda, 6 bin 840 bandrolsüz makaron ve 42 kilogram nargile tütünü bulundu.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Uşak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title